From Software: nuovo gioco multipiattaforma con annuncio atteso all'E3 2019?

La recente pubblicazione dell'acclamato Sekiro: Shadows Die Twice non sembra aver placato la sete di nuovi giochi della community legata a From Software, che già si interroga su quale sarà la prossima creatura videoludica della software house nipponica.

E proprio su questo tema si sono recentemente diffusi un numero estremamente ampio di rumor, che vorrebbero From Software già pronta a presentare il proprio nuovo progetto. Secondo quanto riportato su Reddit, la fonte di questi ultimi sarebbe l'insider "Omnipotent", che in passato aveva correttamente anticipato alcune informazioni concernenti Sekiro: Shadows Die Twice. Nel dettaglio, queste voci di corridoio vorrebbero la software house di Hidetaka Miyazaki pronta a presentare il proprio nuovo titolo nientemeno che in occasione dell'E3 2019, dunque tra meno di un mese. I rumor, tuttavia, non si fermano qui: il gioco in sviluppo presso From Software non sarebbe Bloodborne 2 e, inoltre, no dovrebbe essere un'esclusiva. Al contrario, il titolo misterioso dovrebbe essere un multipiattaforma.

Trattandosi di rumor, come di consueto, vi invitiamo a ricordare che questi non costituiscono informazioni ufficiali e devono dunque essere intesi come voci di corridoio non confermate. Recentemente, la software house nipponica è stata al centro di numerose speculazioni, alcune delle quali volevano addirittura George R R Martin al lavoro con From Software, mentre altre di focalizzavano su di alcuni artwork emersi in rete. Per scoprire cosa bolle effettivamente in pentola, tuttavia, non ci resta che attendere pazientemente notizie direttamente da From Software!