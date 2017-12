A sorpresa, durante il pre show dei Game Awards,ha mostrato il teaser del suo prossimo progetto. Un video di breve durata (30 secondi) che permette di capire ben poco sulla natura del gioco, da notare però la presenza di sangue in evidenza e dello slogan "".

Due indizi che farebbero pensare al tanto atteso Bloodborne II, sebbene al momento questa sia solo una speculazione priva di conferma. Non è escluso che possa trattarsi magari e di una nuova IP... in apertura della notizia trovate il teaser mostrato durante lo show, probabilmente ne sapremo di più durante la PlayStation Experience in programma il 9 e 10 dicembre.