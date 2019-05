From Software, l'atteso Project Rune sará un dark fantasy intriso di cultura celtica?

Con l'avvicinarsi dell'E3 2019 si intensificano anche le voci riguardanti il presunto nuovo progetto di From Software, per ora noto all'interno della community videoludica come Project Rune.

Numerose sono le voci di corridoio che vedono protagonista questo misterioso titolo. I rumor vorrebbero infatti addirittura George R R Martin coinvolto nel progetto, il noto autore della saga letteraria de il Trono di Spade. Le presunte indiscrezioni emerse sino ad ora dipingono un quadro che vedrebbe a disposizione degli utenti ben tre personaggi giocabili, in un contesto caratterizzato da una lunga guerra civile. Ora, tramite la piattaforma ResetEra, emergono ulteriori voci di corridoio.

Secondo quanto riportato sul noto forum, il nuovo gioco From Software pescherebbe a piene mani dall'affascinante mondo della mitologia celtica e gaelica. Più in generale, l'immaginario si rifarebbe a quello delle isole britanniche e vedrebbe un'ambientazione fortemente dark fantasy. Project Rune ospiterebbe inoltre al suo interno "elementi davvero spaventosi", con una narrazione ricca di lore, con un mondo di gioco e mostri aderenti alla "tradizione" di From Software.



Come di consueto, vi ricordiamo che i rumor non costituiscono informazioni ufficiali e possono dunque rivelarsi parzialmente o totalmente errati. Per cercare di scoprire la verità in merito a questo misterioso quanto intrigante progetto non ci resta dunque che attendere eventuali conferme in occasione dell'E3 2019.