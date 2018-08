From Software ribadisce: la serie Dark Souls è definitivamente conclusa

From Software è attualmente al lavoro su Sekiro Shadows Die Twice, Deracinè per PlayStation VR e su altri progetti non ancora annunciati, tuttavia nessuno di questi è legato a Dark Souls, come specificato da Yasuhiro Kitao.

Ai microfoni di VG247.com, Yasuhiro Kitao fa sapere che "From Software ha in programma di lavorare su numerosi titoli e su varie esperienze. Non faremo giochi basati solo su ninja e shinobi nel prossimo futuro. Tuttavia, come riferito anche da Miyazaki in passato, la serie Dark Souls è conclusa."

E per quanto riguarda il tanto rumoreggiato Tenchu? Kitao non si sbilancia: "Vogliamo sviluppare nuove esperienze ma anche giochi che semplicemente vorremmo sviluppare per piacere personale.... quindi restate sintonizzati."

Nessun accenno invece ad un possibile Bloodborne II. Ricordiamo che nelle scorse ore Bandai Namco ha annunciato Dark Souls Trilogy, la raccolta che include Dark Souls, Dark Souls II Scholar of the First Sin e Dark Souls III con relativi DLC, il pacchetto arriverà a ottobre esclusivamente in America e Giappone.