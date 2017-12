From Software: la serie Armored Core continuerà in futuro

ha annunciato che la seriecontinuerà e che attualmente non ci sono piani per interrompere il franchise, sebbene la compagnia non abbia annunci da fare riguardo nuovi giochi della saga.

La notizia arriva da un livestream trasmesso nelle scorse ore per festeggiare il ventesimo anniversario della serie. Per l'occasione, il producer Yasunori Ogura ha rivelato che un tema per PlayStation 4 sarà disponibile da domani in Giappone, nessuna conferma al momento riguardo l'arrivo in Occidente.

La serie è ferma dal 2013, anno di uscita di Armored Core Verdict Day, titolo accolto negativamente dalla critica e purtroppo non baciato dal successo commerciale. Da anni si parla di un nuovo Armored Core in fase di sviluppo e From ha più volte confrmato (anche in questa occasione) l'intenzione di tornare ad abbracciare il franchise, vi aggiorneremo in caso di novità.