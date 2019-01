From Software spiega perché si è concentrata sui Souls a discapito dei giochi Mecha

Prima che divenisse celebre in tutto il mondo grazie alla serie di Dark Souls (nata anch'essa come prodotto di nicchia, inizialmente), From Software era precedentemente conosciuta per la realizzazione dei cosiddetti Mecha Games, titoli in cui impersoniamo delle gigantesche e potenti creature robotiche.

Fra i giochi Mecha più noti della compagnia, troviamo Armored Core, di cui potrebbe essere annunciato il nuovo capitolo a breve, e Metal Wolf Chaos, che tornerà in versione rimasterizzata su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel corso di quest'anno.

Come i fan storici della software house avranno notato, From Software ha però apparentemente abbandonato questo filone Mecha per concentrarsi quasi esclusivamente sui Soulsborne. I motivi di questa presa di posizione, ce li ha spiegati il producer di Metal Wolf Chaos XD, Masanori Takeuchi.

Stando a quanto rivela Takeuchi, la casa di sviluppo giapponese ha innanzitutto notato come tra il mercato orientale e quello occidentale ci sia una netta dicotomia alla base di tutto, che rende difficoltoso proporre un titolo che risulti pienamente valido per entrambe le parti.

"Ho parlato con tante persone, chiesto tanti punti di vista, e la mia opinione in merito è che in Giappone, negli anime, il pubblico percepisce i robot stessi come personaggi. Quindi tanti giochi mecha vengono costruiti secondo il concept che il robot è un personaggio tanto quanto lo è il suo pilota, o qualsiasi altro essere umano.

Ma in Occidente, mi sembra che il robot sia inteso come uno strumento, sono un'estensione di una macchina. Dunque, non sono personaggi, ma qualcosa che controlli o che piloti. Un gioco mecha costruito in Giappone potrebbe restituire sensazioni strane ai giocatori occidentali. Forse c'è un gap nelle due mentalità".

Takeuchi ha poi proseguito citando esplicitamente i Souls: "Non abbiamo intenzionalmente deciso che ci saremmo concentrati sui Souls. I giochi mecha e il dark fantasy sono i due pilastri portanti di From Software, ma i cicli di sviluppo si sono allungati davvero tanto. Stiamo cercando di gestire tutte le nostre limitate risorse. In un mondo ideale avremmo continuato a spingere entrambi i prodotti, ma la situazione è questa". Come spiega Takeuchi, gli sviluppatori sarebbero ovviamente più invogliati a lavorare sui giochi mecha, se solo ci fosse una richiesta molto più forte nei confronti di questo tipo di esperienza.