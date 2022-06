From Space: orde di alieni rosa shocking nel nuovo trailer del Guerrilla Collective

La terza edizione del Guerrilla Collective si è aperta con un nuovo trailer di From Space, top-down shooter prodotto da Curve Digital e sviluppato da Triangle Studios, azienda già responsabile di giochi come It Came From Space and Ate Our Brains e Cross of the Dutchman.

Il filmato ci ha offerto un nuovo, corposo assaggio del gameplay di questo sparatutto con visuale dall'alto, che può essere giocato in solitaria o in modalità cooperativa per squadre fino a quattro giocatori. L'obiettivo è quello di sterminare orde interminabili di alieni rosa shocking intenzionati a conquistare il nostro pianeta mediante l'utilizzo di armi come lanciarazzi, mini pistole e lanciafiamme, e oggetti tattici come granate, mine, filo spinato e torrette mitragliatrici. I molteplici personaggi giocabili si differenziano per abilità e bocche da fuoco uniche, inoltre salendo di livello è possibile sbloccare ulteriori vantaggi speciali.

From Space è attualmente previsto per l'autunno del 2022 su PC via Steam, Google Stadia e Nintendo Switch. Se il gioco vi ha incuriosito, potete già aggiungerlo alla vostra lista dei desideri su Steam. Vi lasciamo alla visione del traile del Guerrilla Collective e degli screenshot ufficiali condivisi da Triangle Studios.