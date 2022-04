FromSoftware 'abbandona' Ninja Blade: l'action pre-Souls rimosso da Steam, cosa succede?

Mentre Elden Ring continua a macinare consensi, la community s'interroga sui motivi che hanno spinto FromSoftware a bloccare le vendite di Ninja Blade su PC. L'ultimo gioco sviluppato dall'azienda giapponese prima di inaugurare la serie dei Souls è stato infatti "abbandonato" su Steam: cosa sta succedendo?

Lanciato a fine 2009 su PC e Xbox 360, lo sfortunato progetto action di Ninja Blade non ha saputo catturare le attenzioni dei patiti del genere, soprattutto per via delle lacune ludiche, contenutistiche e grafiche evidenziate dalla stampa di settore nel raffronto diretto con Ninja Gaiden, la serie da cui FromSoftware ha innegabilmente tratto ispirazione.

Grazie anche alla calorosa accoglienza riservata a Demon's Souls, l'azienda giapponese ha saputo far fronte all'insuccesso commerciale di Ninja Blade e, pur senza dare seguito all'IP, ne ha sempre garantito il supporto su PC consentendo agli utenti di poter acquistare il gioco sulla piattaforma digitale di Valve. Almeno fino a qualche giorno fa.

Da fine marzo, infatti, i visitatori della scheda ufficiale dell'action di FromSoftware sullo store PC vengono accolti da un banner che avvisa gli utenti del fatto che "su richiesta dell'editore, Ninja Blade non è più disponibile su Steam". La decisione di bloccare a tempo indefinito ogni possibilità di acquisto in digitale del titolo, quindi, non sarebbe stata presa dalla software house di Miyazaki ma dai publisher di Ninja Blade, ossia ND Games e bitComposer Games.

Nel momento in cui scriviamo, non sono ancora note le ragioni di questo blocco nelle vendite: nel dibattito che sta avendo luogo sui social e sui forum di settore, alcuni credono che l'abbandono da Steam sia dovuto ad una licenza scaduta, mentre altri si spingono a ipotizzare lo sviluppo di una remaster o di un remake che ne riporti in auge l'IP.