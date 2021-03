From Software e Activision: nuovi leak su Interstice, il GDR tra Dark Souls e Armored Core

Dalle pagine di Reddit e ResetEra rimbalzano in rete diversi leak su Project Interstice, il rumoreggiato gioco di ruolo sci-fi tra Dark Souls e Armored Core in sviluppo presso From Software sotto l'egida di Activision.

La nuova ridda di indiscrezioni viene riassunta dal redditor TheSecondLight prendendo spunto dalle numerose anticipazioni e fughe di notizie avvenute in queste ultime ore. Le informazioni snocciolate dalle sedicenti "gole profonde" di From Software e Activision sono davvero tante ma vertono tutte attorno all'idea di un progetto next gen e multipiattaforma per PC, PS5 e Xbox Series X/S, diversamente dalla teoria dell'esclusiva Xbox che sta prendendo piede sui social dopo i possibili indizi lanciati da Phil Spencer nel suo ufficio.

In base ai leak, Project Interstice dovrebbe vedere la luce dei negozi a metà 2023: lo sviluppo del titolo starebbe avvenendo sotto la diretta supervisione di Hidetaka Miyazaki, con dinamiche di gameplay e narrative che lo renderanno un vero e proprio "successore spirituale di Armored Core".

Entrando nel merito dei contenuti, i leaker descrivono il titolo come un'esperienza ruolistica e piena di mech da combattimento, con un profondo modulo multiplayer affiancato da una complessa struttura votata alla personalizzazione del personaggio principale e del suo Mecha. Il titolo, inoltre, dovrebbe avere un Hub in stile Dark Souls, con ambientazioni open world da esplorare a bordo del mech e scenari al chiuso dove sarà richiesto l'abbandono temporaneo del robot. Il mondo di gioco dovrebbe essere ambientato in un futuro post-apocalittico dominato da lande desolate e città semidistrutte, con IA super-evolute in guerra per il controllo dei resti della civiltà umana ormai estinta.

Proprio come nel caso del recente video leak di Elden Ring, anche stavolta invitiamo chi ci segue a prendere con le pinze questo genere di rumor.