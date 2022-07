FromSoftware, annuncio del nuovo Armored Core vicino? L'indizio da Google

Nonostante Elden Ring sia stato pubblicato solo da qualche mese, Hidetaka Miyazaki ha confermato durante una recente intervista che FromSoftware ha quasi ultimato i lavori sul suo prossimo gioco. Non è stato fatto alcun nome ma in tanti hanno il sospetto che si tratti di Armored Core, dato anche il leak emerso a gennaio.

La software house nota per la serie Souls non ha comunicato ad oggi nulla di ufficiale, eppure un utente reddit ha notato un dettaglio piuttosto curioso che sembra condurre ad un annuncio riguardante Armored Core ormai dietro l'angolo. Cercando su Google il nome di FromSoftware appare un link che rimanda al portale dello studio nipponico e che recita "armored core" (trovate una dimostrazione in calce). Sebbene questo non possa darci una conferma definitiva, la forte impressione è che un nuovo capitolo della serie mecha sia sul punto di essere rivelato da Miyazaki e soci.

Al momento non possiamo che prendere atto di questa stranezza del sito web della compagnia e attendere fiduciosi in un prossimo annuncio, che potrebbe arrivare durante il Tokyo Game Show, la GamesCom o i The Game Awards di dicembre. Nel frattempo, le previsioni degli analisti di NPD Groud ci suggeriscono che Elden Ring avrà venduto più di COD Modern Warfare 2 a fine 2022.