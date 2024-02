FromSoftware tra crescita e difficoltà dell'industria videoludica: la parola a Miyazaki

Dopo una lunga attesa finalmente Elden Ring Shadow of the Erdtree ha una data d'uscita, mandando in estasi tutti gli appassionati delle opere FromSoftware. Il grande annuncio è l'occasione per Hidetaka Miyazaki per fare alcune riflessioni sullo status della compagnia e dell'industria videoludica in generale.

Parlando ai microfoni di IGN USA il director di Elden Ring si è soffermato brevemente sulle attuali difficoltà che le compagnie internazionali stanno affrontando, costrette a profonde riorganizzazioni interne con tagli al personale sempre più ingenti: "Sono al corrente della situazione che l'industria videoludica sta affrontando in questo momento ed è piuttosto straziante. A proposito di tutto ciò che sta accadendo, come licenziamenti e chiusure di altri studi, credo che per me sia difficile comprendere appieno le esatte circostanze e dunque non voglio parlarne nello specifico", si è limitato a dire Miyazaki.

L'argomento è in ogni caso l'assist per Miyazaki per parlare di come FromSoftware stia continuando a crescere anche in un contesto attualmente così complicato: "Credo che siamo molto fortunati per il fatto di avere tanti appassionati sviluppatori emergenti che sono cresciuti e maturati all'interno dello studio raggiungendo posizioni che hanno permesso loro di dirigere progetti come il recente Armored Core VI Fires of Rubicon. Abbiamo diversi director emergenti ai quali abbiamo potuto affidare tali progetti, permettendoci di portarne avanti diversi in contemporanea".

Miyazaki conclude: "In questo contesto, almeno per noi, prevedo una FromSoftware dove i giochi possono essere diretti anche da altre persone e non solo da me. Di fronte alle difficoltà ed alla situazione in cui al momento versa l'industria videoludica, vedo questo momento come una fase in cui possiamo continuare a crescere, a coltivare i nostri talenti ed a pubblicare questi giochi il più a lungo possibile".

Il prossimo appuntamento con l'apprezzata software house nipponica è fissato al 21 giugno 2024, data in cui il DLC di Elden Ring diverrà realtà. A tal proposito non perdetevi la nostra anteprima di Elden Ring Shadow of the Erdtree così da approfondire le vostre conoscenze sulla promettente espansione.