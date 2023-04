FromSoftware, tra Elden Ring e Armored Core VI: il team vuole accelerare

Cogliendo la community di appassionati di sorpresa, i vertici di FromSoftware hanno approfittato della finestra comunicativa primaverile per annunciare la data di uscita di Armored Core VI: Fires of Rubicon.

L'avventura a base di mech diverrà disponibile sul finire dell'estate, mentre gli autori della software house non rallentano il ritmo di lavoro legato all'attesa espansione di Elden Ring. Organizzati in più team interni, i professionisti di FromSoftware sembrano essere più prolifici che mai: una circostanza che è stata di recente commentata dal producer Yasuhiro Kitao.

Nel corso di un'intervista, quest'ultimo ha spiegato che sono ormai dieci anni circa - soprattutto con la promozione di Hidetaka Miyazaki alla presidenza di FromSoftware - che l'azienda lavora su più progetti contemporaneamente. Il team desidera realizzare "sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di originale, qualcosa che troviamo interessante e divertente come giocatori". Allo stesso tempo, gli autori giapponesi vorrebbero raggiungere un nuovo equilibrio: "Speriamo di poter scaglionare le nostre pubblicazioni, per portare qualcosa di inedito e originale con intervalli meno lunghi tra un gioco e l'altro".



Mentre Armored Core VI: Fires of Rubicon condurrà i mech FromSoftware su PC e console a fine agosto, il team prosegue con lo sviluppo di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, ancora privo di una finestra di lancio.