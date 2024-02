FromSoftware dopo Elden Ring: i prossimi Souls potrebbero non essere diretti da Miyazaki

A poco tempo di distanza dal nuovo trailer di Elden Ring Shadow of the Erdtree, l'ideatore del genere soulslike, Hidetaka Miyazaki, torna a parlare del futuro di FromSoftware e di come verranno gestiti i futuri progetti della compagnia nipponica.

Dopo aver dato il la al suo personale sottogenere di action-RPG con Demon's Souls, Miyazaki ha creato negli ultimi anni alcuni dei giochi che più hanno segnato il panorama videoludico recente: si pensi alla trilogia di Dark Souls, a Bloodborne, nonché a Sekiro Shadows Die Twice ed Elden Ring (questi ultimi due entrambi vincitori del Game of the Year ai The Game Awards). Dopo aver dato vita a giochi tanto memorabili, Miyazaki potrebbe ora concedere più spazio ai suoi colleghi e lasciare che siano loro a dirigere i lavori sui prossimi "soulslike".

"C'è un'alta possibilità che in futuro delegheremo la responsabilità di fare da director degli altri giochi in stile Souls. Penso che sia molto probabile che vedremo nuovi director in futuro. E penso che, se lo facessimo, mi piacerebbe allontanarmi da quel ruolo di supervisore e dare loro piena direzione e pieno controllo su quei progetti. Penso davvero che sia questo il modo migliore e più semplice per farli prosperare in quell'ambiente e con quei nuovi progetti".

Tra i prossimi giochi in stile Souls è incerta la presenza di Elden Ring 2, seguito che FromSoftware non ha attualmente nei piani ma che al contempo non esclude di realizzare in futuro.