FromSoftware: la nuova esclusiva PS5 esce nel 2025? Non è un gioco VR, Bloodborne 2 forse

Nelle scorse ore si è parlato di un nuovo gioco FromSoftware esclusivo per PS5 in fase di sviluppo, emergono ora nuovi dettagli su questo progetto non ancora annunciato ma a quanto pare in cantiere già da qualche anno.

Secondo quanto riportato dalle fonte, il gioco sarebbe in sviluppo dai primi mesi del 2020, con una produzione che sarebbe rallentata nelle fasi iniziali a causa dello scoppio della pandemia Covid-19. Il gioco dovrebbe uscire nel 2025, o almeno questi erano forse i piani in fase di pre-produzione ma gli obiettivi potrebbero essere cambiati e non si esclude un lancio più avanti nel tempo.

Il progetto in questione non sarebbe un gioco VR, con Dèracinè che sarebbe stato solo un caso isolato, mentre la fonte non può confermare o meno se si tratti di un sequel di Bloodborne, anche se questa ipotesi sembra remota, seppur non da escludere totalmente. Il leaker in ogni caso non crede sia Bloodborne 2, ma questa è solamente una sua idea personale.

Il gioco misterioso è stato in sviluppo insieme a Elden Ring e Armored Core 6 e dunque non è chiaro in che stato di avanzamento si trovi attualmente. FromSoftware starebbe anche supervisionando il film di Bloodborne prodotto da Sony Pictures, mai confermato ufficialmente, così come la presunta esclusiva PS5 dello studio giapponese. Sarà vero? Lo scopriremo probabilmente nel 2024.