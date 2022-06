FromSoftware si espande: tanti progetti in cantiere, alcuni non diretti da Miyazaki

A seguito dell'incontenibile successo di Elden Ring, FromSoftware continua instancabilmente a lavorare per dare vita ai suoi prossimi progetti videoludici. Il presidente della software house nipponica ha confermato che il prossimo gioco degli ideatori dei Souls è in fase avanzata di sviluppo, ma c'è dell'altro che bolle in pentola.

Fermo restando che il supporto ad Elden Ring è tutt'altro che concluso e che dei nuovi aggiornamenti sono stati anticipati da Miyazaki, lo studio di sviluppo ha intenzione di concentrarsi anche su altri fronti. Lo stesso director di Elden Ring ha dichiarato durante la lunga intervista concessa a 4Gamer che alcuni giochi in via di sviluppo presso FromSoftware non sono diretti da lui, e che la compagnia sarà in grado di mostrare "colori e una direzione differenti" nel suo futuro.

Questo non significa che Miyazaki lascerà il timone di game director, ed anzi l'autore ha prontamente confermato che si sta già impegnando nei suoi prossimi progetti, tra cui un titolo ambientato in un universo fantasy più astratto rispetto ai Souls che abbiamo imparato a conoscere sino ad oggi.

Ambizioni tanto grandi richiedono un'espansione di FromSoftware: lo studio è alla ricerca di nuovi collaboratori che si uniscano ai reparti di game design, animazione, programmazione e art design, e che aiutino a mettere in piedi il nuovo settore di Ricerca e Sviluppo. Ciò lascia credere che lo studio voglia migliorare sotto tutti i punti di vista, compreso anche quello tecnico (per cui è stato spesso bersaglio di critiche).

Un ultimo indizio interessante fornito dagli annunci di lavoro è che la compagnia è alla ricerca di esperti di "mecha design", il che lascerebbe presagire l'imminente ritorno di Armored Core. Che il progetto in fase avanzata di sviluppo sia proprio il nuovo capitolo della serie rimasta a riposo da quasi un decennio?