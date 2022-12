FromSoftware e il futuro dopo il successo di Elden Ring: Miyazaki non vuole distrazioni

Il boss di FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, è intervenuto a margine dei PlayStation Partner Awards 2022 per ricevere i premi assegnati a Elden Ring: l'alto esponente della software house nipponica si dice consapevole del fatto che il successo dell'odissea souslike del Senzaluce possa essere una 'fonte di distrazione'.

Nel ringraziare la giuria dei PS Partner Awards e gli appassionati di videogiochi che hanno deciso di assegnare a Elden Ring il Grand Award e il Premio User's Choice, Miyazaki ha guardato al futuro della sua compagnia, e dei videogiochi in sviluppo dopo il soulslike open world ambientato nell'Interregno, dichiarando quanto sia "scosso dalle persone che mi chiedono perché Elden Ring abbia avuto così tanto successo, ma non intendo cambiare il modo in cui sviluppo i miei giochi. Certo, so dell'incredibile successo di Elden Ring ma cerco di non pensarci troppo, semplicemente perché facendolo potrei trasformarlo in una distrazione per quando dovrò realizzare il mio prossimo progetto. Tuttavia, sono molto grato e mi sento onorato".

Il maestro giapponese spiega inoltre di aver adottato lo stesso atteggiamento nel rapportarsi ai feedback degli appassionati di GDR soulslike: "Cerco sempre di non guardare direttamente ai suggerimenti degli utenti, questo perché non posso ascoltare tutte le loro opinioni. Temo inoltre che se dovessi leggere quei feedback mi ritroverei fortemente influenzato sulle mie decisioni future, e quindi sto sempre attento a non aggiungere altre opinioni a quelle che ho già in mente. Tuttavia, mi piace guardare le reazioni ricevute dai giocatori di Elden Ring alla loro prima esperienza con il genere dei soulslike, mi rende felice e un po' nostalgico seguire quel tipo di feedback".