FromSoftware al lavoro su Claymore, nuova IP di Miyazaki? E' tutto falso

FromSoftware sta lavorando su Elden Ring e presumibilmente su altri progetti non ancora noti ma tra questi non rientra Claymore, adattamento videoludico originale dell'omonima serie manga di Norihiro Yagi.

Il rumor si è diffuso nel weekend prima su 4Chan (e qui sorgono i primi dubbi) e poi su Reddit e ResetERA prima di essere smentito e bollato come falso, con tanto di artwork provvisorio preso da un profilo ArtStation non legato in alcun modo a FromSoftware.

La fonte parla di un gioco simile a Sekiro Shadows Die Twice con una protagonista femminile e una narrazione lineare, viene citata anche la presenza di una storia originale scritta da Hidetaka Miyazaki (che la fonte chiama però Myiazaki) senza connessioni con quella dell'anima o del manga.

Il gioco sarebbe previsto per il 2024 o 2025 ed entrerà in produzione dopo la pubblicazione di Elden Ring, il publisher anche in questo caso sarebbe Bandai Namco. Come detto, si tratta però di un falso e FromSoftware non sta lavorando sull'adattamento di Claymore, un adattamento oltretutto piuttosto libero stando alla fonte. Il rumor ha circolato su forum e board internazionali prima di venire etichettato come fake con vari insider che hanno confermato come Claymore non rientri assolutamente ta i progetti dello studio giapponese.