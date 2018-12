FromSoftware è al lavoro su due giochi non ancora annunciati

Lo scorso mese di novembre FromSoftware ha pubblicato Deraciné, il primo lavoro della compagnia interamente dedicato alla realtà virtuale. Tra pochi mesi verrà invece il turno di Sekiro: Shadows Die Twice, nuovo e promettente action/adventure multipiattaforma. Gli assi nella manica dello studio giapponese, tuttavia, non finiscono qui.

In un'intervista concessa al portale nipponico 4Gamer.net, Hidetaka Miyazaki ha svelato che il team sta sviluppando ben due titoli non ancora annunciati. Il presidente fece riferimento ad essi già nel 2016, quando nel corso di un'intervista rivelò che lo studio si trovava al lavoro su tre grandi progetti e uno più piccolino. Uno di quelli grossi è il già citato Sekiro: Shadows Die Twice, mentre quello meno ambizioso è Deraciné. Gli altri due, invece, non sono stati ancora annunciati. Ha inoltre chiarito che nella quaterna di giochi non ha mai inserito il già pubblicato Dark Souls Remastered e il futuro Metal Wolf Chaos, in via di sviluppo per conto di Devolver Digital.

Il director non ha fornito dettagli di rilievo sui due misteriosi titoli, ma ha comunque svelato un'informazione che, siamo sicuri, farà felici tutti i fan dello studio: "Anche se è ancora presto per parlare dei dettagli, posso comunque dirvi che si tratta di due giochi in pieno stile FromSoftware. Abbiamo bisogno di altro tempo, potremo fornire maggiori dettagli una volta che avranno preso forma".

Nonostante la carenza di informazioni, possiamo comunque provare a fare un paio di speculazioni. Uno dei due potrebbe essere un nuovo Armored Core, al quale lo stesso director ha fatto velatamente riferimento in un'intervista dello scorso giugno. Per quanto riguarda il secondo, in molti sono pronti a scommettere su Bloodborne 2. E se invece si trattasse di una IP completamente nuova? Diteci la vostra nei commenti!