FromSoftware: 'non volevamo creare un'esperienza più lineare e storydriven per Elden Ring'

Elden Ring, il nuovo progetto del team di FromSoftware è stato ufficialmente presentato in occasione dell'E3 2019, con la trasmissione del primo teaser trailer nel corso della conferenza Microsoft.

Tra gli elementi che hanno istantaneamente catalizzato l'attenzione del pubblico troviamo la conferma che George R. R. Martin, autore della saga letteraria delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, ha collaborato alla realizzazione del titolo. In merito a questa collaborazione, Hidetaka Miyazaki ha potuto offrire ulteriori dettagli in occasione di una recente intervista. L'apprezzato game designer ha in particolare sottolineato come la narrazione nel settore videoludico possa imporre ad uno scrittore vincoli decisamente maggiori rispetto a quelli del proprio mestiere. In virtù di tale considerazione, unità alla volontà del team di non voler "creare un'esperienza più lineare e storydriven per Elden Ring", ha portato alla scelta di incaricare Martin di dare forma alla mitologia del mondo di gioco: "Facendogli scrivere di un tempo in cui il giocatore non è direttamente coinvolto, è libero di dar sfogo alla propria creatività nel modo che preferisce", ha affermato Miyazaki. Esplorando Elden Ring, i giocatori potranno progressivamente cercare di scoprire cos'è accaduto in passato al mondo in cui si stanno avventurando, svelando così al contempo la mitologia ideata da Martin.



Un approccio sicuramente interessante, il cui obiettivo sembra essere stato quello di valorizzare ciascuno dei talenti coinvolti nel progetto. In attesa di maggiori informazioni, vi ricordiamo che Elden Ring avrà un approccio open world e che Miyazaki considera il gioco una naturale evoluzione di Dark Souls.