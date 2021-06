FromSoftware, dalle origini a Elden Ring: la storia del team di Dark Souls e Bloodborne in video!

La storia che si cela dietro la nascita e l'ascesa di FromSoftware è una di quelle parabole di crescita che vale la pena raccontare, tra peculiari aneddoti e strani intrecci del destino.

L'occasione che abbiamo scelto per proporvi una completa rassegna delle origini del team di Bloodborne e Dark Souls non poteva dunque che essere speciale: la prima edizione di Everyeye Entertainment Expo, lo speciale E3 organizzato dalla nostra Redazione.

Con circa 25 anni di attività alle spalle, FromSoftware è nata in verità al di fuori del contesto videoludico, nel quale ha compiuto il suo ingresso solamente con l'avvento della prima PlayStation. Dagli Anni Novanta, il team di sviluppo ha conosciuto una costante ascesa, non priva però di momenti di grande difficoltà, tra i quali il lancio di Demon's Souls. Tra Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice, l'immaginario creato da Hidetaka Miyazaki ha continuato ad ammaliare il pubblico. E presto, sarà la volta di Elden Ring!



In attesa del prossimo gennaio, vi invitiamo a seguirci nel nostro viaggio nel passato, alla scoperta della storia di FromSoftware.