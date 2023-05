FromSoftware: Spellbound è il nuovo gioco diretto da Miyazaki e sarà annunciato ai TGA?

Come dichiarato di recente dal producer Yasuhiro Kitao, FromSoftware ha intenzione di accelerare la velocità di sviluppo dei suoi progetti e pubblicare un numero maggiore di titoli nei prossimi anni. Tra questi c'è Armored Core e il DLC di Elden Ring, come ben sappiamo, ma cos'altro ci sarà nel futuro della software house nipponica?

Un rumor apparso sulle pagine di 4chan (portale che, lo specifichiamo, spesso non si è rivelato particolarmente attendibile) ci parla del possibile nuovo progetto diretto da Hidetaka Miyazaki. Il presidente di FromSoftware e principale autore dei capolavori della casa nipponica ha parlato nei mesi precedenti di un progetto da lui diretto basato su un "mondo fantasy più astratto" rispetto ad Elden Ring e ai Souls, di cui però non sappiamo ancora nulla di ufficiale.

Stando a questa voce di corridoio, il titolo è attualmente noto con il nome di Spellbound, attualmente previsto al lancio per il primo trimestre del 2025 e che potrebbe essere annunciato con un teaser ai The Game Awards 2023 (seguito da un trailer durante l'estate). Il rumor afferma che Spellbound è in sviluppo dal 2021, diretto da Miyazaki e sarà pubblicato dalla stessa FromSoftware, con lancio previsto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il gioco è ambientata nell'Europa di fine XVIII° secolo (non è collegato in alcun modo a Bloodborne) e porrà grande enfasi sulla magia. Strutturalmente, il titolo prevede un gigantesco dungeon centrale (2-3 più grande di tutti i Legacy Dungeon di Elden Ring combinati) descritto come "il più interconnesso nella storia di FromSoftware", attorno al quale esiste un'area open world. Le dimensioni totali, in ogni caso, dovrebbero essere inferiori a quelle di Elden Ring.

Il combattimento prevede armi melee ma sarà principalmente incentrato sulla magia, con alcuni elementi ruolistici non troppo marcati (più RPG di Sekiro, meno di Bloodborne). Il protagonista non è predefinito e ci sarà un editor con cui creare il proprio alter ego. Si potrà nuotare negli specchi d'acqua e ci sarà la possibilità di saltare, mentre il mondo sarà caratterizzato da un ciclo giorno/notte.

Un redditor ha richiesto in data 27 marzo di aprire una sezione subreddit sotto il nome di "Spellbound", descritto appunto come "il prossimo vociferato gioco di FromSoftware". In ogni caso, considerando la fonte non particolarmente attendibile, vi consigliamo di prendere con estrema cautela quanto riportato in attesa che sia FromSoftware a parlare del suo prossimo progetto.