FromSoftware sta sviluppando un nuovo Armored Core?

Come reso noto dalla testata giapponese GamesTalk, il Marketing Manager di FromSoftware, Yasunori Ogura, ha aggiornato la copertina del suo profilo Twitter con un'immagine che sembra suggerire il prossimo arrivo di un gioco della serie Armored Core.

Soggetto dell'artwork, un gigantesco Mecha che sovrasta un paesaggio completamente innevato, l'immagine non sembra essere legata a giochi già noti, da qui l'intuizione che possa trattarsi di materiale legato ad Armored Core attualmente in fase di sviluppo e non ancora annunciato.

In passato Hidetaka Miyazaki non ha mai chiuso completamente le porte ad un ritorno del franchise, specificando come lo studio sia attualmente impegnato su altre IP (come Elden Ring, sviluppato per conto di Bandai Namco) ma in futuro Armored Core potrebbe tornare, con From interessata ad esplorare varie possibilità.

La serie Armored Core è ferma ormai da molti anni e non è mai comparsa sulle console di attuale generazione, sono in molti però a sperare in ritorno, magari su PlayStation 5 e Xbox Scarlett.