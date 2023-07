FromSoftware ha sviluppato Elden Ring e Armored Core 6 con soli 300 sviluppatori

Dopo aver raggiunto il successo mondiale con Elden Ring, FromSoftware si prepara al lancio di Armored Core VI: Fires of Rubicon che segnerà il ritorno della storica serie a base di mech della compagnia capitanata da Hidetaka Miyazaki.

Durante un'intervista concessa a PC Gamer, il producer di Armored Core VI, Yasunori Ogura, ha rivelato che a FromSoftware è bastato gestire uno staff di 300 sviluppatori per realizzare, per buona parte del tempo in contemporanea, i progetti di Elden Ring e del nuovo capitolo di Armored Core.

"Non ci aspettiamo che i giocatori leggano l'intero elenco dello staff alla fine di ogni partita e capiscano chi è chi", ha scherzato Yasunori Ogura. "Per dare un'immagine ampia, abbiamo solo circa 400 dipendenti in FromSoftware, e circa 300 di questi sono addetti allo sviluppo. Quel gruppo di addetti allo sviluppo viene spostato, gestito tra i progetti a seconda delle necessità, della situazione attuale con un progetto e dell'attuale periodo di sviluppo. Nei momenti di punta, abbiamo avuto fino a 200, 230 sviluppatori al lavoro su Armored Core 6. Lo stesso vale per Elden Ring. Nel periodo di punta di quel progetto, abbiamo avuto un numero simile di persone che ci lavoravano contemporaneamente. Quindi il personale viene spostato in modo fluido come e quando necessario". Potrebbe sembrare un numero non così piccolo, ma pensate che Ubisoft impiega attualmente 2.000 sviluppatori solo sulla serie di Assassin's Creed e intende ampliare lo staff fino a 2.800 persone.

In attesa del debutto fissato al 25 agosto, vi rimandiamo alla nostra nuova Anteprima di Armored Core VI Fires of Rubicon per ulteriori approfondimenti sul nuovo progetto degli autori di Dark Souls.