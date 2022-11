FromSoftware: testimonianze parlano di crunch e salari bassi per lo studio di Elden Ring

A seguito del clamoroso successo di Elden Ring, sono stati portati a galla su Twitter e altri portali alcuni dei problemi con cui avrebbero a che fare i dipendenti di FromSoftware.

GamesIndustry.biz ha recentemente parlato con un certo numero di dipendenti FromSoftware, passati e presenti, per ottenere una migliore comprensione della situazione e capire quanto ci sia di vero nelle voci che si sono rincorse nei mesi scorsi. Lo studio non consente ai dipendenti di rilasciare interviste, indipendentemente dal fatto che lavorino ancora presso From Software o meno. Pertanto, tutte le fonti hanno preferito rimanere anonime.

Le testimonianze raccolte offrono un dipinto della situazione non sempre uniforme, con le condizioni di lavoro che possono variare molto a seconda del dipartimento specifico: "Non c'è stato molto lavoro straordinario per me", ha dichiarato ad esempio una fonte. Un altro dipendente ha invece affermato: "Durante i periodi critici delle build dei giochi, spesso ho dovuto lavorare la mattina presto e fare gli straordinari per due o tre mesi".

Mediamente, uno stipendo annuale presso FromSoftware è di 3.41 milioni di yen, una cifra minore rispetto a quella concessa agli sviluppatori di Atlus (5.2 milioni di yen), una compagnia di sviluppo di dimensioni simili. Rispetto al costo della vita a Tokyo, una fonte ha affermato che "lo stipendio di FromSoftware non è adeguato".

È stato inoltre dichiarato che gli straordinari sono "generalmente inclusi nello stipendio". Dopo la mezzanotte, tuttavia, "siamo stati pagati per gli straordinari notturni, ma quella era la metà della nostra solita tariffa oraria".

Sembra, in ogni caso, che il parere sulla propria situazioni lavorativa sia molto variabile all'interno di FromSoftware e che non ci sia una crisi generale all'interno della compagnia. Sembra esserci anche molta soddisfazione tra i dipendenti, con diverse fonti che hanno fornito resoconti positivi della loro esperienza, nonostante loro stessi abbiano avuto delle critiche da muovere.