FromSoftware vuole diventare il publisher di sé stesso: prosegue il successo di Elden Ring

Reduce dal portentoso successo di Elden Ring, che in estate ha raggiunto quota 16 milioni di copie vendute (mentre vi scriviamo potrebbero essere di più!), FromSoftware sta pensando ad un importante cambio della sua strategia commerciale.

In questi anni, per la pubblicazione dei suoi videogiochi, FromSoftware si è affidata a publisher terzi come Bandai Namco Entertainment (i vari Dark Souls ed Elden Ring), Sony Interactive Entertainment (Bloodborne e Deraciné) ed Activision (Sekiro: Shadows Die Twice). Lo studio di sviluppo nipponico guidato da Hidetaka Miyazaki e Yoshimi Yasuda, attualmente sussidiario di Kadokawa, si è tuttavia reso conto di avere un bel tesoretto tra le mani, dunque intende diventare publisher per pubblicare in autonomia i propri giochi.

È quanto emerso dall'ultimo report finanziario di Kadokawa, nel quale viene specificato che in futuro FromSoftware, sospinta da un incremento di capitale, punta ad occuparsi delle sue opere a 360 gradi, dunque della pianificazione, dello sviluppo, della vendita e della creazione dei contenuti per internet. In questo modo, non dovendoli spartire con publisher terze parti, potrebbe incrementare notevolmente i suoi guadagni, anche se questo significa assumersi rischi commerciali senza dubbio maggiori.

I numeri, in ogni caso, giustificano ampiamenti questo "upgrade": il successo continuativo di Elden Ring ha contribuito in maniera significativi a gonfiare le finanze di Kadokawa, che nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2022/2023, conclusosi il 30 settembre 2022, ha visto crescere i suoi profitti operativi di oltre il 1000% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.