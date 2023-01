Front Mission 1st Remake:annunciata l'edizione fisica, ecco quando arriva

Lo scorso novembre Front Mission 1st Remake ha fatto il suo esordio su Nintendo Switch, permettendo così ai giocatori di riscoprire il primo episodio della serie RPG tattica nata su Super Nintendo nel 1995 in una veste aggiornata. Ma adesso ci sono novità anche per i collezionisti.

Il publisher francese Microids conferma che una versione fisica di Front Mission 1st Remake per Nintendo Switch è in lavorazione, e vedrà la luce in Europa nel corso della primavera 2023, con uscita prevista invece nel corso dell'estate negli Stati Uniti. Non è stata rivelata per il momento la data esatta in cui l'edizione retail sarà disponibile nei negozi, ma sappiamo che il pacchetto includerà, oltre alla cartuccia, anche un libretto d'istruzioni, due litografie e una card lenticolare.

Si tratta quindi di un'occasione imperdibile per gli amanti degli RPG tattici e del formato fisico per mettere le mani sopra il rifacimento del primo Front Mission prodotto da Forever Entertainment e sviluppato da MegaPixel Studio, già autori in tempi recenti del remake di The House of the Dead (a tal proposito, i due team hanno rivelato la data d'uscita di The House of the Dead Remake su PS5). Adesso non resta che attendere una comunicazione più dettagliata su quando il gioco in edizione retail sarà disponibile sul mercato.