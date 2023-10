Front Mission 1St Remake arriva su console con una Limited Edition

Front Mission 1St Remake è il progetto di Microids che ricrea il titolo per Super Famicom del lontano 1995, permettendoci di giocare sia con lo stile originale per un’esperienza nostalgica, sia di rivivere il classico gioco di ruolo in 3D con una grafica rinnovata e nuove opzioni di gioco. Il nuovo trailer ci presenta la Limited Edition.

Dopo il precedente annuncio dell'edizione fisica per Switch, Front Mission 1St Remake Limited Edition sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Xbox One il 5 dicembre 2023, con una speciale versione retail. La Limited Edition include:

Il gioco Front Mission 1St Remake

Un’esclusiva figurina lenticolare

Il manuale di gioco stampato

2 litografie

Il gioco, già uscito su PC e Nintendo Switch, ci consentirà di esplorare anche su console un mondo in guerra e di plasmare il nostro destino in due campagne diverse. Potremo creare il nostro Wanzer, un potente mecha, e personalizzarlo con armi, armature e accessori. Inoltre, potremo usare il terreno a nostro vantaggio.

In qualità di pilota di queste gigantesche macchine da guerra, prenderemo parte a un conflitto su scala mondiale nell'anno 2090. Potremo scegliere di appartenere all’O.C.U. o all’U.C.S., due fazioni rivali che si contendono l’isola di Huffman. La storia cambierà in base alla nostra decisione e non mancheranno i colpi di scena.