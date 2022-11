Front Mission 1st Remake combatte su Switch: lo strategico sci-fi è disponibile

Forever Entertainment celebra il lancio su Switch di Front Mission 1st Remake pubblicando un video che riassume i contenuti, le migliorie grafiche e l'esperienza di gioco promessa dalla riedizione attualizzata di questo ormai iconico strategico sci-fi.

Ad accompagnare la commercializzazione del Remake di Front Mission su Nintendo eShop troviamo anche una sinossi che riassume i fatti salienti della storia e ci aiuta a immedesimarci nei panni, e nella divisa, dei membri della squadra di ricognizione dell'O.C.U. con al comando il capitano Royd Clive.

Il lavoro svolto dal team di MegaPixel, ad ogni modo, non si limita al semplice 'restyling' del comparto grafico ma coinvolge l'esperienza di gioco con importanti migliorie al gameplay, a cui vanno ad aggiungersi l'introduzione di una nuova modalità parallela e complementare alla campagna principale, delle ottimizzazioni al sistema di combattimento a turni e la riformulazione dell'interfaccia per garantirne la massima fruibilità sia in modalità Docked che Portatile.

Front Mission 1st Remake è disponibile da oggi, mercoledì 30 novembre, in esclusiva su Nintendo Switch: date un'occhiata al nuovo video gameplay propostoci dai canali social della casa di Kyoto e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa riedizione dello strategico sci-fi.