Front Mission 1st Remake: lo strategico sci-fi ha una data su PC, PlayStation e Xbox

Premuratisi di lanciare Front Mission 1st Remake su Nintendo Switch, i ragazzi di Forever Entertainment si apprestano a commercializzare la riedizione attualizzata dello strategico sci-fi su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X|S.

Il teaser che accompagna l'annuncio delle nuove versioni del Remake di Front Mission ci offre un piccolo antipasto dell'esperienza ludica, narrativa e contenutistica che potremo rivivere presto su PC, PlayStation e Xbox immedesimandoci nei panni, e nella divisa, dei membri della squadra di ricognizione dell'O.C.U. al comando del capitano Royd Clive.

Realizzata con il contributo di MegaPixel Studio, la riedizione per PC e console di Front Mission 1st Remake non si limita al semplice restyling grafico ma coinvolge ogni aspetto del gameplay apportando numerose migliorie, a cui vanno ad aggiungersi l'introduzione di una nuova modalità parallela e complementare alla Campagna singleplayer. Non mancano nemmeno delle ottimizzazioni estese al sistema di combattimento a turni e degli interventi estesi all'interfaccia, per garantirne una maggiore fruibilità a prescindere dal dispositivo utilizzato e dalla risoluzione del proprio TV o monitor.

Le versioni PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Front Mission 1st Remake saranno ufficialmente disponibili su Steam, Epic Store, PS Store e Microsoft Store a partire dal 30 giugno.