FRONT MISSION 1st Remake è ufficiale: un trailer lo mostra in azione su Switch

Tra i tantissimi annunci fatti da Nintendo al Direct di questa sera troviamo anche FRONT MISSION 1st Remake, il rifacimento del vecchio titolo arrivato nel lontano 1995 su Super Famicom.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando FRONT MISSION 1st Remake non è altro che uno strategico con una forte componente ruolistica nel quale degli enormi mech si danno battaglia. Nel corso del filmato mostrato nel Direct di Nintendo è possibile anche vedere il titolo in azione per farsi un'idea di com'è il gamelay di questo remake e di quali saranno le opzioni per la personalizzazione dei robottoni sia per quello che riguarda i componenti che i loro colori.

Purtroppo il gioco non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma il trailer svela la sua finestra di lancio: FRONT MISSION 1st Remake arriverà infatti su Nintendo Switch nel corso dell'estate del 2022. Stando inoltre al brevissimo teaser finale, è attualmente in lavorazione anche il remake del secondo capitolo della serie, che potrebbe arrivare poco dopo la pubblicazione del primo.

