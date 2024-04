Front Mission 2 Remake, un aprile all'insegna dei Mech: il gioco sbarca su console e PC!

Quest'oggi sono giunte notizie interessanti per i fan di Front Mission 2 Remake: dopo un'attesa durata mesi, il titolo si appresta a debuttare su console e PC. Nell'ottobre 2023 FoverEntertainment ha ufficializzato la data d'uscita di Front Mission 2 Remake su Switch per novembre, ma da quel momento non si è parlato del lancio su altre piattaforme.

Le novità sono arrivate proprio nelle ultime ore: con un trailer d'annuncio pubblicato su YouTube, Fover Entertainment ha annunciato l'uscita di Front Mission 2 Remake su altre piattaforme. Gli utenti interessati a vivere una nuova avventura incentrata sui Mech potranno presto festeggiare: infatti, mancano poche settimane all'esordio del progetto sui vari ecosistemi videoludici. Ma quali per l'esattezza, e quando?

Ebbene, come specificato nel trailer dalla durata di 30 secondi, Front Mission 2 Remake uscirà il 30 aprile 2024 su PS4/5, Xbox Series X|S, Steam, GOG ed Epic Games Store. Se siete interessati a provare con mano quanto realizzato dal team di Strom Trident, tranquilli: "il preludio della guerra civile di Alordesh inizia ora", grazie alla demo gratuita di Front Mission 2 Remake disponibile da oggi 5 aprile su Steam. In attesa di scoprire maggiori dettagli sul titolo come, ad esempio, i requisiti di sistema consigliati per la versione PC, non ci resta che attendere all'incirca 3 settimane per prendere parte ad un'avventura tattica e ruolistica.

Xbox Live - 5 EUR Carta Regalo [Xbox Live Codice Digital] è uno dei più venduti oggi su