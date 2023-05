Front Mission 2 Remake su Switch, niente mech a giugno: lo strategico subisce un rinvio

Storm Trident e Forever Entertainment annunciano il rinvio di Front Mission 2 Remake: lo strategico coi mech avrebbe dovuto vedere la luce su Nintendo Switch il prossimo 12 giugno.

Nella lettera aperta che accompagna l'annuncio del rinvio, il publisher Forever Entertainment spiegano che "questa decisione non è stata presa alla leggera, ma in collaborazione con il team di sviluppo vogliamo assicurarci di avere tutto il tempo per aggiungere altre funzionalità mentre procediamo con una corretta implementazione dei test, al fine di soddisfare le aspettative dei fan vecchi e nuovi per questo remake".

Alla luce del lungo lavoro richiesto per completare i test e introdurre le funzionalità inedite promesse da Storm Trident, gli editori di Front Mission 2 Remake aggiungono che "sebbene al momento non siamo in grado di fornire una data di lancio specifica, vi assicuriamo che stiamo lavorando instancabilmente per completare il progetto il prima possibile con l'obiettivo di lanciare il gioco nel terzo trimestre di quest'anno".

Pur senza fissare una nuova data di lancio, Forever Entertainment confida quindi di commercializzare Front Mission 2 Remake su Nintendo Switch nel corso di questa estate, e più precisamente nella finestra temporale che copre i mesi di luglio, agosto e settembre 2023.