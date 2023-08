Front Mission 2 Remake, ci siamo quasi: ufficiale la nuova data d'uscita su Switch

A quasi un anno dall'uscita di Front Mission 1st Remake, Forever Entertainment è pronta a pubblicare anche il rifacimento del secondo episodio della serie, sviluppato stavolta da Storm Trident. La compagnia ha infatti annunciato la nuova data d'uscita per Front Mission 2 Remake.

La nuova ed aggiornata versione di Front Mission 2 sarà disponibile su Nintendo Switch in formato digitale a partire dal 5 ottobre 2023, venduta ad un prezzo di 34,99 euro. Al momento non è chiaro quando e se arriverà anche un'edizione fisica per il gioco, ma non è da escludere una sua futura pubblicazione esattamente come già accaduto per Front Mission 1st Remake.

Originariamente Front Mission2 Remake sarebbe dovuto uscire a giugno, ma gli autori optarono per un posticipo con lo scopo di perfezionare il prodotto completo aggiungendo ulteriori funzionalità. Adesso però tutto sembra effettivamente pronto per lo strategico a turni a base di mech, con i fan della serie che dal prossimo ottobre potranno finalmente scoprire e godersi il remake del secondo capitolo, la cui versione originale del 1997 per la prima PlayStation rimase confinata esclusivamente sui territori giapponesi (proprio come accaduto con il primo gioco) senza mai vedere una release ufficiale in occidente.

Ancora qualche settimana, e gli amanti di mech e strategici avranno un altro intrigante gioco da aggiungere alla propria collezione. Lo farete vostro?