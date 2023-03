Front Mission 2 Remake, la strategia ai tempi dei mech: fissata la data d'uscita su Switch

Dopo Front Mission 1st: Remake, il publisher Forever Entertainment e lo studio di sviluppo Storm Trident compiono un'altra operazione nostalgia annunciando la data di lancio di Front Mission 2: Remake per Nintendo Switch, rifacimento dell'omonimo secondo capitolo della serie di strategici inaugurata da Square nel pieno degli anni '90.

Front Mission 2: Remake verrà pubblicato su Nintendo Switch il 12 giugno 2023, presentandosi ai giocatori moderni con una grafica aggiornata, caratteristiche inedite e miglioramenti all'esperienza di gioco lasciando intatti punti di forza quali la storia matura, i combattimenti strategici a turni e il sistema di personalizzazione dei Wanzer. Il Nintendo eShop non ha ancora attivato i preordini, tuttavia sappiamo già che il gioco sarà venduto al prezzo di 34,99 euro.

Tra le novità già confermate da Forever Entertainment e Storm Trident figurano una visuale libera per zoomare durante la fase di gioco e ammirare i Wanzer in ogni dettaglio dei wanzer, nuove opzioni di mimetizzazione e colorazione, effettistica di gioco moderna e una colonna sonora riarrangiata. Trovate un assaggio di tutto ciò nel trailer dell'annuncio di Front Mission 2: Remake, comodamente allegato in cima a questa notizia, e nelle immagini che abbiamo raccolto nella galleria in calce.

La storia è ambientata nel 2102 nella povera Repubblica popolare di Alordesh. I soldati, stufi della difficile situazione nella quale versa il proprio paese, insorgono in massa assumendo il nome di "Esercito rivoluzionario" e dichiarando la propria indipendenza dall'O.C.U. (Oceania Cooperative Union). Scampato miracolosamente alla morte in battaglia, Ash, un soldato dell'O.C.U., viene spedito assieme ai propri compagni in una missione d'infiltrazione e ben presto scopre che dietro al colpo di stato si nasconde un'enorme cospirazione.