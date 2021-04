Front Mission: trademark registrato da Square-Enix, in arrivo il sequel?

Square Enix sta registrando un nuovo marchio legato a Front Mission in diverse regioni del mondo. Il trademark giapponese, in particolare, è apparso pubblicamente sul database di Chizai Watch il 6 aprile, e indica che la compagnia lo ha depositato in data 19 marzo.

Oltre ad essere apparso nei database nipponici, il marchio della storica serie di Front Mission è stato segnalato anche in USA, Canada, Europa, e Australia, sempre durante il mese di marzo. Sebbene in Europa ed Australia il trademark sia stato inserito esclusivamente nella categoria 28, ovvero quella che fa riferimento a giocattoli fisici, in Giappone e Stati Uniti d'America è stato accostato anche alla categoria 41, che include anche disposizioni legate ai videogiochi.

Per individuare l'ultima volta che un marchio della serie a tema mecha è stato registrato dal publisher nipponico, dobbiamo risalire al 2009, quando fu depositato il nome di Front Mission Evolved. Il titolo venne pubblicato come uno sparatutto in terza persona e fu pubblicato su PC, PlayStation 3 e Xbox 360 nell'anno seguente.

Nel 2019 è stato invece lanciato sul mercato Left Alive, un titolo ambientato nell'universo di Front Mission che vantava persino il character design curato da Yoji Shinkawa, storico collaboratore di Hideo Kojima per la serie di Metal Gear Solid. Il titolo non riucì tuttavia a soddisfare le attese del pubblico, proponendo un gameplay limitato ed una serie di problematiche tecniche per quanto riguarda shooting, fasi stealth e intelligenza artificiale (qui potete recuperare la nostra Recensione di Left Alive). Che Square-Enix voglia dunque fare un nuovo tentativo con un sequel ufficiale di Front Mission? Fateci sapere nei commenti se vi piacerebbe l'arrivo di un nuovo capitolo della storica serie.