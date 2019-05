Dietro-front di THQ su Epic Games Store: Metro Exodus vende bene anche lì

Nella giornata di ieri vi avevamo riportato alcune dichiarazioni di Lars Wingefors, CEO di THQ Nordic, che aveva preferito glissare (o trincerarsi dietro un no-comment) sui risultati di Metro Exodus su Epic Games Store, evitando dunque di rivelare dati.

Stando a quanto dichiarato da Wingefors, la stragrande maggioranza delle copie di Metro: Exodus sono state vendute su console, mentre per quanto riguarda quelle vendute sull'Epic Games Store non si era voluto sbilanciare, dando adito ad alcune ipotesi sul fatto che, essendo il gioco stato reso esclusiva EPG a pochi giorni dal lancio, ci fosse del malcontento dei fan per il poco preavviso con cui è stata comunicata la cosa, anche a chi magari l'aveva già preordinato su altre piattaforme.

Nella giornata di oggi è arrivato una sorta di dietro-front del CEO di THQ Nordic, che ha chiarito le sue dichiarazioni di ieri: "Epic Games Store ha superato le nostre aspettative in termini di vendite per quanto riguarda sia Metro Exodus che Satisfactory. EPG è infatti la piattaforma digitale leader in termini di guadagni generati dalle vendite per il nostro gruppo, nel mese di Marzo."

Wingefors ha poi proseguito: "Ciò che ho detto ieri sulla quantità di vendite su console era riferito alle due piattaforme combinate e ai guadagni sia relativi alle copie fisiche che digitali, e questa rappresenta ancora la maggioranza dei guadagni generati da Metro Exodus".

Insomma, dichiarazioni un po' contrastanti, ma che se non altro fanno capire che la versione di Metro Exodus su Epic Games Store sta vendendo bene, ed ha superato le aspettative di THQ Nordic.