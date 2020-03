Frontier: gli autori di Elite Dangerous e Planet Coaster svilupperanno giochi di Formula 1

Il team di Frontier Development ha annunciato un importante cambio di rotta nel proprio percorso evolutivo: il team di sviluppo ha infatti annunciato di aver siglato una partnership con F1.

Di conseguenza, nel prossimo futuro la software house si dedicherà alla creazione di produzioni videoludiche appositamente dedicate all'universo dei rombanti motori della Formula 1. "Siamo lieti di poter annunciare questo accordo di licenza pluriennale con F1. - a dichiarato David Braben, responsabile del team - F1 è uno dei franchise sportivi più popolari al mondo, e crediamo che l'unione tra il brand F1 e la nostra grande esperienza in titoli gestionali offrirà fantastiche esperienze di gioco ad un'ampia e variegata utenza in tutto il mondo".



Attualmente, il piano degli autori di Elite Dangerous e Planet Coaster prevede la pubblicazione di un primo titolo per PC e console, presumibilmente PlayStation 5 e Xbox Series X, entro l'inizio della Stagione 2022 della Formula 1. In seguito, ulteriori tre produzioni vedranno la luce entro il 2025. In attesa di poter scoprire qualche informazioni aggiuntiva su questi progetti, segnaliamo che Frontier Development non sembra essere intenzionata a limitare le proprie attività creative in seguito alla definizione dell'accordo di licenza. Braben ha infatti assicurato che "Sia le IP originali sia le IP su licenza continueranno a essere importanti [...]".