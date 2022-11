Frontier ha comprato Complex Games, autori di Warhammer 40,000: Chaos Gate Daemonhunters

Dopo aver collaborato con la software house canadese in occasione del lancio di Warhammer 40,000 Chaos Gate Deamonhunter, Frontiers Developements ha ufficialmente acquisito lo studio di sviluppo Complex Games. Si tratta della prima acquisizione in assoluto per Frontiers nel settore del gaming.

Complex Games viene definito da Frontiers come un talentuoso studio di sviluppo con sede in Canada noto per il gioco di ruolo tattico a turni Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters, lanciato a maggio 2022 sotto l'etichetta di produzioni di terze parti Frontier Foundry. Come specificato dall'analista MauroNL, Complex Games è uno studio fondato nel 2001, ed oggi si costituisce di un team di 20 sviluppatori all'incirca.



"Quando abbiamo lanciato la nostra strategia di pubblicazione di terze parti nel 2019, eravamo entusiasti di allinearci con i partner di sviluppo di Frontier Foundry in modo più formale attraverso l'acquisizione", ha affermato Jonny Watts, CEO di Frontier Developments. "La nostra esperienza con Complex Games su Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters è stata fantastica e sono lieto di dare il benvenuto a Noah e al team in Frontier, con l'obiettivo di far crescere ed evolvere il nostro team di sviluppo a Manitoba, in Canada. Questa è la prima acquisizione di Frontier e continueremo a esplorare le opportunità per far crescere le risorse di Frontier per sviluppare ulteriormente e nutrire il nostro portfolio".



"Lavorare con Frontier su Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters è stata una grande esperienza e sono entusiasta dei nostri piani di crescita per il nostro studio", sono invece le parole di Noah Decter-Jackson, CEO di Complex Games. "Grazie a tutti coloro che sono stati coinvolti in questo successo per molti anni. Non vedo l'ora di sviluppare giochi ancora più fantastici in futuro come parte di Frontier".

Nel caso ve la foste persa, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Warhammer 40,000: Chaos Gate Daemonhunters, strategico spesso accostato alla serie di XCOM.