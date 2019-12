La Frontiera di Red Dead Redemption 2 vista da una prospettiva a volo d'uccello con le mod

La vulcanica scena dei modder di Red Dead Redemption 2 riesce a sbloccare la telecamera del kolossal a mondo aperto di Rockstar Games per mostrarci la Frontiera da una prospettiva inedita, ossia dall'alto con una visuale a volo d'uccello.

Servendosi degli strumenti integrati nello Script Hook pubblicato sulle pagine di NexusMods, gli appassionati dell'epopea western di Arthur Morgan e della banda di Dutch van der Linde con il pallino per le mod hanno rimosso i limiti della Photo Mode di Red Dead Redemption 2 per consentirci di allontanare la telecamera dal personaggio, estendendo di diverse centinaia di metri la portata massima dell'inquadratura da cui scattare le foto ingame.

Grazie allo Script Hook di RDR 2, diversi membri della community hanno così deciso di fotografare dall'alto alcune tra le ambientazioni più caratteristiche della sconfinata dimensione open world di Red Dead Redemption 2, dandoci l'opportunità di notare dei dettagli grafici e artistici inediti. Tutto questo, mentre la community si interroga sugli ultimi rumor di RDR 2 che ci spiegano come torneremo in Messico in un nuovo aggiornamento. Di recente, l'avventura western di Rockstar ha fatto il suo debutto su Steam, scavalcando Halo Reach e diventando il titolo PC più venduto del momento sullo store digitale di Valve.