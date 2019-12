Frostpunk: 11 Bit Studios annuncia con un trailer The Last Autumn, il nuovo DLC del gioco

Il secondo DLC a pagamento ideato dagli sviluppatori di 11 Bit Studios per il gestionale di città post-apocalittiche Frostpunk è stato presentato con tanto di nuovo trailer. The Last Autumn, questo il titolo dell'espansione, uscirà su PC nel mese di gennaio.

The Last Autumn è stato descritto in precedenza come "un'espansione prequel" e introdurrà uno scenario completamente nuovo ambientato nell'area inedita denominata Sito 113, nel quale la neve non è ancora riuscita ad invadere il paesaggio. I giocatori dovranno guidare una squadra di ingegneri nel tentativo di costruire un generatore prima che il cataclisma glaciale visto nella campagna originale prenda il sopravvento. Secondo 11 Bit Studios il DLC introdurrà nuovi elementi narrativi, un nuovo ambiente, edifici inediti, tecnologie mai viste e una non meglio precisata "meccanica rivoluzionaria con una architettura unica".

The Last Autumn sarà acquistabile in versione standalone o come parte del Season Pass di Frostpunk, insieme al precedente DLC Rifts e alla prossima espansione che uscirà l'anno prossimo conosciuta come Progetto TVADGYCGJR (non è uno scherzo). Per celebrare l'uscita, Frostpunk è attualmente scontato del 60% su Steam e GOG. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che The Last Autumn uscirà su PC a gennaio, mentre la versione Xbox One e PlayStation 4 dovranno attendere "un secondo momento".