Frostpunk 2 si avvicina: c'è la data su PC, quando esce su PS5 e Xbox Series X/S?

11 Bit Studios ha già confermato negli scorsi mesi che Frostpunk 2 arriverà anche su PS5 e Xbox Series X/S con sbarco su Xbox Game Pass già al day one. Lo studio polacco compie ora un altro passo in avanti, svelando la data d'uscita dell'atteso city-building survival.

Frostpunk 2 sarà disponibile su PC via Steam, Epic Games Store e GOG a partire dal 25 luglio 2024, non solo in versione standard ma anche attraverso una Digital Deluxe Edition che darà accesso al gioco base, la possibilità di giocare la storia tre giorni prima dell'uscita ufficiale, artbook e soundtrack digitale, tre DLC post-lancio e la digital novel intitolata Warm Flesh. Inoltre, effettuando la prenotazione della Digital Deluxe Edition sarà possibile anche accedere a una beta di sette giorni incentrata sulla modalità Sandbox, prevista ad aprile.

Per quanto riguarda invece l'esordio delle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S, 11 Bit Studios invita i fan a pazientare: al momento non è stato confermato ufficialmente quando saranno disponibili le edizioni console, che arriveranno in ogni caso soltanto dopo il debutto del gioco su PC. Non resta dunque che attendere nei prossimi mesi maggiori dettagli dal team polacco sull'uscita di Frostpunk 2 sulle piattaforme Sony e Microsoft.