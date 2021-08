Frostpunk 2: 'cala il gelo' tra gli sviluppatori e i rivenditori di key digitali

Con un messaggio condiviso sui profili social della serie di Frostpunk, i rappresentanti di 11 Bit Studios si scagliano contro i siti che stanno rivendendo delle false key digitali di Frostpunk 2, il sequel annunciato di recente con un teaser totalmente privo di indicazioni su data d'uscita e prezzo.

La software house polacca tenta così di fare luce sulle zone d'ombra che caratterizzano il fiorente mercato della rivendita di chiavi digitali all'infuori dei canali di distribuzione ufficiali. Nell'infuocato post pubblicato da 11 Bit Studios, l'azienda di Varsavia mette in guardia i fan di Frostpunk sottolineando come "non abbiamo ancora fissato o annunciato il prezzo del nostro gioco, quindi non abbiamo ancora distribuito nessuna chiave digitale. Alcuni scammer senza scrupoli stanno cominciando a rivendere delle false key di Frostpunk 2 in preordine con la compiacenza di Kinguin! Cerchiamo di smascherare queste truffe e facciamo un po' di rumore per fermare questo scempio. O voi, gente dei media, cosa ne pensate?".

L'invettiva lanciata da 11 Bit Studios contro i portali che rivendono fittizie key digitali per giochi che, come nel caso di Frostpunk 2, non risultano essere nemmeno in pre-ordine, ha perfettamente senso se consideriamo il danno economico e (seppure indirettamente) di immagine arrecato agli sviluppatori da questo genere di iniziative. Nel tentativo di rincorrere tali "offerte" fittizie con key digitali proposte a prezzi estremamente scontati, vale poi la pena sottolineare che anche gli utenti corrono il pericolo di cadere vittima di malintenzionati che, operando impunemente nella giungla deregolamentata dei portali di rivendita di chiavi per giochi, abbonamenti e software, possono acquisire in maniera illecita i dati delle carte di credito e le generalità dei propri bersagli in rete.