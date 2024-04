Frostpunk 2: la data della Beta è vicina, ma c'è un costo da pagare

Le date della beta di Frostpunk 2 sono state confermate dagli sviluppatori 11 bit studios, ma dovrete pagare un costo se siete particolarmente impazienti di tuffarvi nel brutale gioco di sopravvivenza di 11 bit studios.

Stando a quanto rivelato dagli sviluppatori, potrete avere un primo assaggio di Frostpunk 2 con una beta chiusa su Steam, che tuttavia risulterà accessbile solo a chi effettuerà il pre-order del gioco. a beta di Frostpunk 2 sarà disponibile da lunedì 15 aprile a lunedì 22 aprile su Steam, ed inizierà alle ore 19:00 CEST. Per accedere al contenuto, dovrete preacquistare Frostpunk 2 in Deluxe Edition. Ciò significa che dovrai acquistare l'edizione più costosa per giocare alla beta, che è attualmente in vendita con uno sconto del 10% a 67,49 euro.

La beta di Frostpunk 2 permetterà di provare il cupo e gelido gioco strategico ben tre mesi prima della data di uscita di Frostpunk 2, che ora è fissata per luglio. Il titolo promette di portare il già complesso processo decisionale del primo capitolo a un nuovo livello, espandendo drasticamente le dimensioni della propria città. Insieme alle minacce apocalittiche del paesaggio aspro e ghiacciato, ora dovrete affrontare conflitti interiori innescati dalle differenze sociali e dalla natura umana. Il vostro compito è garantire che queste fazioni possano coesistere senza innescare il collasso della tua civiltà dall'interno.

Frostpunk 2 sarà disponibile su PC via Steam, Epic Games Store e GOG a partire dal 25 luglio 2024, con il titolo che arriverà al day one su Xbox Game Pass.

