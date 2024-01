Frostpunk 2 dal day one su Game Pass: il Gameplay Trailer svela i porting PS5 e Xbox

Il preannunciato gameplay trailer di Frostpunk 2 offre ai ragazzi di 11 Bit Studios l'opportunità di immergerci nelle atmosfere post-apocalittiche di questo attesissimo gestionale hardcore e di svelarne i porting PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Ambientato a trent'anni di distanza dagli eventi narrati nel primo capitolo della serie, Frostpunk 2 ci metterà al comando di un manipolo di sopravvissuti che attingerà alle ultime risorse di un giacimento petrolifero per alimentare le case e le strutture industriali dell'ultima città scampata alla glaciazione.

Come possiamo intuire scorrendo le scene del nuovo video, il sequel di Frostpunk promette di essere ancora più 'spietato', sia per via delle crescenti difficoltà da affrontare in funzione della mancanza di risorse che, soprattutto, delle conseguenti tensioni tra le fazioni in lotta per acquisire il controllo delle ultime gocce di oro nero. Sono previste anche delle migliorie estese al sistema di gestione e potenziamento degli edifici, alle dinamiche socio-economiche legate alle missioni da svolgere per soddisfare le richieste della popolazione e agli aspetti prettamente narrativi, con i giocatori chiamati a compiere grandi sacrifici pur di garantire la sopravvivenza dei propri concittadini.

Il lancio di Frostpunk 2 è previsto nella prima metà del 2024 su PC e più avanti nel corso dell'anno su Xbox Series X|S e PlayStation 5. Il primo video gameplay di Frostpunk 2 ne conferma anche l'arrivo dal day one su Xbox e PC Game Pass.