Frostpunk 2: il sequel del gestionale post-apocalittico è realtà, ed è ancora più hardcore

Forti del successo ottenuto con Frostpunk e le sue espansioni, per il team di 11 bit Studios è giunta l'ora di lavorare al sequel. A confermarlo sono gli stessi sviluppatori indie con la pubblicazione delle prime, "glaciali" immagini di Frostpunk 2 accompagnate da un trailer in cinematica altrettanto inquietante.

Ambientato a 30 anni di distanza dalla tempesta globale che ha dato inizio alla nuova era glaciale raccontata nel primo capitolo, Frostpunk 2 vede gli ultimi sopravvissuti di un'umanità ormai decimata organizzarsi per sfuggire alla morsa del gelo infinito recandosi presso un antico giacimento petrolifero.

Non potendo più contare su risorse come il carbone, e con gli ultimi poli geotermici ormai sepolti da chilometri di neve e ghiaccio, gli esseri umani del futuro non potranno fare altro che contendersi le ultime gocce di oro nero per avere una minima speranza di sopravvivenza.

Il sequel di Frostpunk promette così di essere ancora più hardcore del suo illustre predecessore, sia per via delle crescenti difficoltà rappresentate dall'estrazione degli idrocarburi ma anche, e soprattutto, per colpa delle tensioni crescenti tra le fazioni in lotta per acquisire il controllo dei giacimenti. Non mancheranno poi delle migliorie e delle aggiunte per i sistemi deputati alla costruzione degli edifici, al gestione della forza lavoro e alle politiche da attuare per condurre i propri cittadini alla salvezza, pur nella piena consapevolezza che, per raggiungere tale traguardo, serviranno grandi sacrifici.

La data di lancio di Frostpunk 2 non è stata ancora annunciata: non è chiaro, inoltre, se il titolo vedrà la luce solo su PC o se, al contrario, sarà disponibile sin dal day one o in un secondo momento anche su console come PlayStation 5 e Xbox Series X/S.