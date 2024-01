Frostpunk 2, ci siamo: il Gameplay Trailer del gestionale post-apocalitto ha una data

Il teaser di Frostpunk 2 dal PC Gaming Show era solo l'antipasto del video gameplay che 11 Bit Studios, finalmente, sta per mostrare agli appassionati della serie che attendono con impazienza di reimmergersi nelle atmosfere post-apocalittiche di questo ormai celebre gestionale a tinte survival.

Il team social della casa di sviluppo polacca si riaffaccia su Twitter/X per informarci, appunto, dell'imminente pubblicazione del Gameplay Trailer ufficiale di Frostpunk 2, un filmato che ci aiuterà a fare luce sugli aspetti dirimenti dell'esperienza restituita da questo gioco in uscita nel 2024 su PC.

Grazie ai precedenti teaser e ai dettagli snocciolati in questi mesi da 11 Bit Studios sappiamo però che in Frostpunk 2 non potremo più sfruttare il carbone e l'energia geotermica, rese inaccessibili dalla coltre di neve e ghiaccio che ricopre l'intero pianeta: l'unica speranza per la nostra enclave di sopravvissuti sarà perciò quella di raggiungere i depositi di petrolio prima che gli sciacalli e le intemperie spengano l'ultimo barlume di civiltà di un'umanità ormai decimata.

La ricerca delle ultime gocce di oro nero, di conseguenza, renderà ancora più difficoltosa la sfida da affrontare, con tutte le conseguenze che possiamo intuire sia in termini di gestione delle risorse che di scelte (anche strazianti) da compiere per garantire la sopravvivenza della collettività. Ad ogni modo, ne sapremo di più ammirando il primo Gameplay Trailer di Frostpunk 2 che verrà pubblicato da 11 Bit Studios nella giornata di martedì 16 gennaio.