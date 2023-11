Frostpunk 2: il teaser del PC Gaming Show mostra le prime scene in-engine

L'atteso gestionale post-apocalittico Frostpunk 2 torna sotto i riflettori mediatici con il teaser in-engine confezionato da 11 Bit Studios in coincidenza del PC Gaming Show Most Wanted del 30 novembre.

Il sequel diretto di Frostpunk ci porta a trent'anni di distanza dagli eventi conclusivi che hanno caratterizzato il capitolo originario, con i giocatori chiamati ad aiutare gli ultimi sopravvissuti di un'umanità ormai decimata a cercare la salvezza rappresentata da un antico giacimento petrolifero.

Non potendo più contare su risorse come il carbone e sull'energia geotermica ormai resa inaccessibile dalla coltre di neve e ghiaccio che ricopre l'intero pianeta, gli esseri umani del futuro dovranno contendersi le ultime gocce di oro nero.

Nelle intenzioni degli sviluppatori, quindi, Frostpunk 2 promette di essere ancora più hardcore del suo apprezzato predecessore, una difficoltà che si rifletterà sia nella gestione delle risorse che nella risoluzione delle criticità affrontate dai propri coloni. Non mancheranno poi delle migliorie al sistema deputato alla gestione e alla costruzione degli edifici, come pure all'organizzazione della forza lavoro e delle politiche da attuare per garantire la sopravvivenza dei propri cittadini.

Il lancio di Frostpunk 2 è previsto nel 2024 su PC; in attesa di ulteriori dettagli sulle novità grafiche, ludiche, narrative e contenutistiche dell'esperienza gestionale a tinte hardcore di 11 Bit Studios, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Frostpunk.