Frostpunk: annunciato l'arrivo dell'ultimo DLC dal titolo On The Edge

I ragazzi di 11 Bit Studios, dopo aver fatto un gran lavoro con i contenuti post lancio, hanno presentato il nuovo e ultimo DLC per Frostpunk. On The Edge sarà ambientato dopo gli eventi del gioco principale e introdurrà mappe, strutture e tanto altro.

On The Edge riprende la storia dopo la fine del gioco principale. Un magazzino dell'esercito risalente a prima dell'evacuazione viene riportato alla luce da una tempesta. New London decide quindi di inviare una squadra di esploratori con l'obbiettivo di creare un avamposto e una catena di rifornimenti costanti. Questo ultimo contenuto aggiuntivo ideato da 11 Bit Studios regalerà quindi ai giocatori una nuova storia originale con circostanze completamente inedite.

Tra le varie aggiunte una menzione particolare merita la nuova mappa con strutture uniche, i nuovi metodi con cui gestire la popolazione e le nuove meccaniche con le quali costruire relazioni economiche e diplomatiche. Insomma, il DLC permetterà la creazione di una vera e propria colonia.

Prima di lasciarvi al trailer di lancio vi ricordiamo che l'ultimo DLC di Frostpunk, On The Edge, uscirà il prossimo 20 agosto su PC per poi approdare più tardi su console.