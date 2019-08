Frostpunk Console Edition: data di uscita su PS4 e Xbox One annunciata con un trailer

Lo sviluppatore 11 bit studios ha confermato che la versione console di Frostpunk sarà disponibile dal prossimo 11 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One. L'annuncio è arrivato con un nuovo trailer dedicato al gioco: potete visionarlo in cima alla notizia.

Uscito su PC il 24 aprile 2018, Frostpunk si presenta come un gestionale con elementi survival ambientato in una versione alternativa del diciannovesimo secolo, dove la Terra è stata completamente ricoperta dai ghiacci costringendo i suoi abitanti a lottare per la sopravvivenza riunendosi in piccoli insediamenti edificati nei pressi delle poche fonti geotermiche accessibili in superficie.

La versione console di Frostpunk manterrà tutti gli elementi di gameplay che hanno caratterizzato l'edizione originaria, compresi tutti gli aggiornamenti post-lancio come quelli che hanno aggiunto la Survivor Mode e l'ambientazione inedita di The Fall of Winterhome.

Naturalmente, la riedizione del titolo includerà anche una nuova interfaccia e un sistema di controllo riadattati alle console, in modo da offrire un'esperienza di gioco altrettanto comoda, fluida e funzionale.

Nell'attesa che Frostpunk Console Edition faccia il suo debutto su PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 11 ottobre, vi lasciamo alla visione del nuovo trailer riportato in cima alla notizia. Per saperne di più sul gioco, invece, potete leggere la nostra recensione di Frostpunk basata sulla versione PC.