Frostpunk: numerosi DLC gratuiti in arrivo per il titolo di 11 bit studios

11 bit studios ha appena rilasciato la roadmap per i futuri aggiornamenti di Frostpunk. Nel corso del 2018 è previsto un consistente numero di nuovi contenuti scaricabili gratuitamente per gli appassionati del titolo che può essere categorizzato nel genere dei "city builder survival". In particolare si parla di cinque update importanti a cadenza regolare, oltre a aggiustamenti tecnici vari.

Come prima cosa, nel mese di Giugno, verrà aggiunta la modalità "survivor mode" che promette di innalzare ulteriormente il tasso di sfida del gioco. Successivamente si parla di una modalità "Endurance" che, a detta degli sviluppatori, verrà implementata per soddisfare tutti quei giocatori che chiedevano una modalità sandbox infinita. Inoltre, il titolo otterrà nuove opzioni di personalizzazione, uno scenario del tutto nuovo chiamato "The Builders" e un aggiornamento intitolato "Winter Snapshots" che introdurrà una modalità foto particolarmente richiesta dai fan.



Frostpunk è un survival gestionale ambientato in un 1886 alternativo dove diverse eruzioni catastrofiche hanno causato un inverno vulcanico di scala mondale. Il titolo, attualmente disponibile solo su PC, dovrebbe arrivare anche su console nei prossimi mesi. Gli sviluppatori hanno infatti già confermato di essere a lavoro sulle versioni Playstation 4 e Xbox One.

Intanto, se volete farvi un'idea sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra recensione a cura di Carlo Cicalese.